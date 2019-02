Die Immobilienwirtschaft ist besorgt wegen der Eingriffe des Landes. Nicht unbedingt über das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung, bei dem 30 Prozent der Flächen bei größeren Wohnungsneubauprojekten im geförderten Segment für 6,50 oder 8 Euro pro Quadratmeter vermietet werden müssen, sagt Karsten Jungk vom Immobilienberatungsunternehmen Wüest Partner am Mittwochmorgen bei einem Pressegespräch. Woran sich die Branche nicht gewöhnt habe, sei die Ausübung von Vorkaufsrechten. »Diese Art der Entwicklung wie an der Karl-Marx-Allee ist Gift für den Berliner Wohnungsmarkt«, erklärt Jungk. Warum dem so sein sollte, erläutert er nicht.

Dass der Senat handeln muss, zeigt der Blick auf die Mieten. Denn sie steigen unaufhörlich. Bei einer Neuvermietung wurden 2018 im Durchschnitt 12,70 Euro kalt pro Quadratmeter verlangt, so eine Auswertung von Wüest Partner. 44 Prozent mehr als vor fünf Jahren. An der Spitze liegt Alt-Mitte, ...