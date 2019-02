Andere Maßnahmen hatten nicht den erhofften Effekt gebracht - zum Beispiel die zentrale Öffnung aller Türen durch den Fahrer an Bahnhöfen wie dem Alexanderplatz.

»Es gibt Maßnahmen, die sich überraschend positiv auswirken«, erklärt Kaczmarek. Zum Beispiel, dass die Fahrer beim Schichtwechsel ihren Schlüssel stecken lassen. Immer wieder war es vorgekommen, dass Züge nach Schlüsselwechsel den Dienst quittierten. »Wenn an der Friedrichstraße, wo wir viele Personalwechsel haben, ein Zug liegenbleibt, dann hat das große Auswirkungen auf das Netz«, sagt Peter Buchner, Chef der S-Bahn Berlin GmbH. Um fast ein Drittel gingen diese Störungen zurück.

Seit das rund 180 Maßnahmen umfassende Programm im Juni 2018 gestartet wurde, ging die Pünktlichkeit schlagartig nach oben. Im Januar 2019 wurde sogar der hervorragende Wert von 96,8 Prozent erreicht. Besser war die S-Bahn zuletzt im März 2016, also vor fast drei Jahren.

»Was wir angefangen haben, trägt Früchte«, sagt Alexander Kaczmarek, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Berlin. Er meint die im vergangenen Sommer gestartete »Qualitätsoffensive S-Bahn Plus«, mit der die Zuverlässigkeit wieder gesteigert werden sollte. Denn ein Jahr zuvor war die Pünktlichkeit regelrecht abgeschmiert. Im Mai 2017 waren nur noch 93,8 Prozent aller Züge pünktlich, was laut Verkehrsvertrag bedeutet, dass sie sich weniger als vier Minuten verspäten. Bis Juli 2018 sollte dieser Wert relativ stabil um die 94 Prozent pendeln - zwei Prozentpunkte unter der im Vertrag mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) geforderten Quote von 96 Prozent.

