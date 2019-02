Was soll das sein

Paris. Wegen eines Faustangriffs auf Polizisten am Rande von Gelbwestenprotesten ist der frühere französische Boxprofi Christophe Dettinger zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Ein Gericht in Paris verhängte am Mittwochabend eine einjährige Gefängnisstrafe gegen den 37-Jährigen und setzte eineinhalb weitere Jahre Haft zur Bewährung aus. Dettinger wird die Nächte im Gefängnis verbringen müssen und darf tagsüber weiter arbeiten.

Außerdem muss er den beiden Polizisten, die er attackierte, 2000 bzw. 3000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Die Staatsanwaltschaft hatte Dettinger »beispiellose Gewalt« vorgeworfen. Dieser hatte vor Gericht erklärt, die Polizisten hätten Demonstranten mit Schlagstöcken attackiert und eine gestürzte Frau getreten. AFP/nd