Foto: dpa/Daniel Karmann

Sie tanzen, sie lachen, sie stehen auf Hockern, um über den Stacheldrahtzaun hinweg vom Firmengelände der Fabrik für Kosmetikartikel aus zu sehen zu sein. Sie rufen Parolen auf türkisch, übersetzt lautet eine davon: »Das Recht, sich zu organisieren, ist unantastbar«. Diese Momente sind in einem Film mit dem Titel »Schönheit leistet Widerstand« zu sehen, der vom Arbeitskampf in der Kosmetikfabrik Flomar im südtürkischen Gebze berichtet. Produziert wurde der Film vom linken Kollektiv labournet.tv, das derzeit gemeinsam mit dem Frauen*streik-Bündnis Vorführungen und anschließende Diskussionen mit den jeweiligen Aktivist*innen veranstaltet, so auch Anfang Februar in Berlin. »Ich organisiere mich gewerkschaftlich, weil wir keine sozialen Rechte haben und zum Beispiel unsere Überstunden nicht ausgezahlt bekommen«, sagte bei der Veranstaltung Sebahat Zengin, eine der Streikenden.

Sie ist zusammen mit Nurhan Güler aus der Türkei angereist...