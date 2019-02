München. Am Volksbegehren zum Schutz der Artenvielfalt »Rettet die Bienen« in Bayern haben sich nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis 18,4 Prozent aller Wahlberechtigten beteiligt - das ist neuer Rekord. Nach den Zahlen, die der Landeswahlleiter am Donnerstag veröffentlichte, wurde nicht nur die entscheidende Zehn-Prozent-Hürde deutlich übersprungen. Es wurde die höchste Beteiligung an einem Volksbegehren in Bayerns Geschichte registriert. Damit ist der Weg für einen Volksentscheid für mehr Artenschutz frei. Für einen Erfolg der Initiative waren die Unterschriften von mehr als zehn Prozent aller Wahlberechtigten nötig, also knapp eine Million. Die bislang höchste Beteiligung an einem Volksbegehren gab es 1967 mit 17,2 Prozent beim einem Schulthema. dpa/nd