Der Informatikstudent Philipp Borgers ist seit fünf Jahren in der Berliner Freifunkgruppe aktiv, die an einem kostenlosen Kommunikationsnetzwerk in der Hauptstadt arbeitet, das man ohne Anmeldung nutzen kann. Ines Wallrodt unterhielt sich mit dem 32-Jährigen über den Gemeinschaftsgedanken beim Freifunken, wie Gärtnern dazu passt und warum Freifunk längst mehr als ein Spaßprojekt ist. Das Foto entstand an der Freifunkanlage auf dem Tempelhofer Feld, wo man einfach seinen Laptop aufklappen und lossurfen kann. Ein selbst gebautes Windrad nebendran liefert den Strom.

Foto: nd/Ulli Winkler