Geballte Theater-Macht auf Kulturbus-Tour: Tobias Morgenstern(l.), Christian Schmidt (hinten) und Jens-Uwe Bogatke (r.) Foto: nd/Ulli Winkler

Dass im Brandenburger Grenzland, in dem Flecken Zollbrücke gleich am Oderdeich, richtig gutes Theater gespielt wird, hat sich im 21. Jahr des Bestehens des »Theaters am Rand« wohl herumgesprochen. Doch die Verkehrsanbindung dieses kulturellen Kleinods ist bis heute gelinde gesagt eine Katastrophe. Per Auto über Bad Freienwalde (B158) oder Wriezen (L33). Wer dort mit der Regionalbahn (RB60) ankommt, lernt, dass der Bus (875) Zäckericker Loose/Zollbrücke Kreuzung nur werktags fährt, und hat andernfalls hoffentlich das eigene Fahrrad mitgebracht. Mit dem Rad kommt natürlich auch nach Zollbrücke, wer auf dem Oder-Neiße-Radweg unterwegs ist. Aber abends, nach der Vorstellung, ist dann Schicht - und eine Spontanübernachtung in der Umgebung eher aussichtslos. Einen Ausweg aus diesem Dilemma und noch mehr verspricht das Projekt »Kulturbus«, das verschiedene regionale Akteure in dieser Woche vorgestellt haben. Zu den Initiatoren zählen neben de...