Foto: Die Seenotrettung gehört zu Dauerbrennern in den Nachrichten. Die Zahl der toten Flüchtlinge im Mittelmeer steigt wieder; »Lifeline«-Kapitän Claus-Peter Reisch und die Rettungsinitiative Mission Lifeline erhalten den Lew-Kopelew-Preis - das sind zwei Meldungen aus dieser Woche. »neues deutschland« begleitet das Thema seit Jahren intensiv. Am kommenden Montag um 17 Uhr wird im nd-Gebäude am Berliner Franz-Mehring-Platz die Ausstellung »Kein Land in Sicht für die Seenotrettung« eröffnet. Sie dokumentiert die Berichte der nd-Reporter Johanna Treblin, Sebastian Bähr und Fabian Hillebrand über die oft politisch blockierte Arbeit der Seenotretter im Aufklärungsflugzeug »Moonbird« sowie auf den Schiffen »Aquarius« und »Sea-Eye«. Am Abend diskutiert Dagmar Enkelmann von der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit Kapitän Reisch und der Flüchtlingsaktivistin Sarah Mardini. Weitere Informationen: dasND.de/seenotrettung Foto: nd/Sebastian Bähr