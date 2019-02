Die Sonne geht über der Rummelsburger Bucht auf. Diese Idylle trügt. Nach der Räumung von Obdachlosen geraten jetzt die Besetzer*innen des Freibeuter ins Visier. Foto: dpa/Paul Zinken

»Wir bedauern, dass dieses wunderschöne Projekt gescheitert ist«, teilte das Besetzer*innenkollektiv »Staub zu Glitzer« am Freitag überraschend mit. »Leider sehen wir uns gezwungen, mit dem heutigen Tag unseren Rückzug vom ehemaligen Jugendfreizeitschiff Freibeuter in der Rummelsburger Bucht bekanntzugeben.«

Vier Monate lang hatte das Künstler*innenkollektiv die Freibeuter da schon besetzt, zum Schluss sah es sogar so aus, als könnte es noch eine Weile so weitergehen: »Vor zwei Tagen hatte ich noch gedacht, dass der Liegeplatz politisch verteidigt werden kann«, sagte ihr Sprecher Max am Freitag zu »nd«. Kurze Zeit später wurde der Freibeuter laut Besetzer*innenkollektiv von der Polizei geräumt. Eine Polizeisprecherin bestätigt gegenüber »nd«, dass dort zur Stunde ein Polizeieinsatz stattfindet. Was war passiert?

Nachdem die Freibeuter im Oktober letzten Jahres von Staub zu Glitzer gekapert worden war, wurden die Besetzer*innen nach Verhandlungen mit dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und dem Senat geduldet. Seitdem fanden auf dem Schiff regelmäßig Veranstaltungen wie Yoga-Kurse, eine Kreativwerkstatt oder Kochabende statt, insbesondere letztere wurde auch von den Obdachlosen im nahe gelegenen Camp gerne besucht. Da der See jedoch schwer mit Giftstoffen belastet ist und daher saniert werden soll, hatten sich die Besetzer*innen zuletzt nach alternativen Liegeplätzen umgeschaut – und auch gefunden. Auch der Streetwork Verein Karuna, der sich seit Dezember um die Obdachlosen in der Bucht kümmert, hatte Interesse bekundet, auf dem Schiff ein Projekt mit jugendlichen Obdachlosen zu starten.

Wie konnte es also so weit kommen? »Mitte Januar kamen die Leute aus den umliegenden Booten auf uns zu und haben gefragt, ob sie einen Raum haben können, um ihre Boote zu reparieren«, erzählt Max. Dies sei ihnen auch gewährt worden, mit der Zeit hätten jedoch immer mehr Boote angelegt, die über den Winter bleiben wollten. Vor einigen Tagen sei dann in die eigens eingerichtete Werkstatt eine Gruppe eingezogen, die keine Anstalten machte, wieder gehen zu wollen. Die neuen Besetzer*innen hätten plötzlich Besitzansprüche angemeldet und eigene Pläne für den Freibeuter entwickelt. Die bestehen laut Staub zu Glitzer hauptssächlich aus Feiern und Drogenkonsum. »Sie haben sämtliche Absprachen ignoriert und sieben Tage am Stück Techno Partys gefeiert«, so Max. »Es wurde immer schlimmer. Irgendwann haben sie dann die Anarchie ausgerufen.«

Da die Freibeuter nach dem Willen der alten Besetzer*innen jedoch kein Partyschiff werden soll, sondern auch von und Sportvereinen, Kindergruppen oder Familien genutzt werden können soll, kam es am späten Dienstagabend zu einer Auseinandersetzung, bei der die Boostleute zum Gehen aufgefordert wurden. Die Situation eskalierte, als einer der Neuankömmlinge ein Mitglied des Besetzer*innenkollektivs mit einem »schusswaffenähnlichen Gegenstand« bedrohte. Was dann folgte ist Geschichte: Die Besetzer*innen riefen die Polizei, als der Tatverdächtige mit seinem Motorboot floh, wurden die Wasserschutzpolizei, ein Hubschrauber und das Spezialeinsatzkommando (SEK) zur Unterstützung angefordert. Letztlich blieb die Suche jedoch erfolglos und die neuen Besetzer*innen hatten sich im vorderen Teil des Schiffes verbarrikadiert.

Am Donnerstagabend versuchte das alte Kollektiv dann noch einmal, mit den neuen Besetzer*innen zu verhandeln – erfolglos. »Mich wundert, dass es nicht in eine Massenschlägerei ausgeartet ist«, berichtet der Sprecher. Die neuen Besetzer*innen seien hoch aggressiv, auch untereinander. Ihnen ginge es nicht um das schiff, sondern darum, wer in der Bucht das Sagen hat. »Das ist unsere Bucht«, sollen sie zu den alten Besetzer*innen gesagt haben. Offenbar nicht für lange.