Bad Freienwalde. Der »Kurtchen Rotschnabel« genannte Storch ist mit anderen Tieren aus seinem Winterquartier im Süden nach Brandenburg zurückgekehrt. Wie die Naturfreunde am Wochenende mitteilten, wurde »Kurtchen« am Freitagabend in Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) auf seinem Horst gesichtet. Der Storch sei in fast jedem Jahr der erste Rückkehrer und treffe stets Ende Februar oder Anfang März ein, sagte Naturfreund Bernd Müller. Auch deutschlandweit sei er immer einer der ersten Storche, der zurückkomme. Seine Partnerin »Erna Schwanzfeder« werde etwas später erwartet. Wie Experte Bernd Ludwig vom Naturschutzbund sagte, kehren die Störche allgemein erst Ende März oder Anfang April nach Brandenburg zurück. dpa/nd