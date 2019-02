Siegburg. Ein Rentner mit Rollator hat in Siegburg bei Köln in wenigen Monaten rund 80 Autos zerkratzt - aus Ärger über vollgeparkte Straßen und Gehwege. Der 79-Jährige habe seit Sommer sein Unwesen getrieben und mit einem Schlüssel Spuren im Lack hinterlassen, berichtete die Polizei. Schließlich sei er auf frischer Tat beobachtet und festgenommen worden. Er habe sämtliche Taten gestanden. Der Mann habe sich über die Parksituation geärgert, so die Polizei. Diese schätzt den Schaden auf 40 000 Euro. dpa/nd