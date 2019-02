In Sachen Traditionspflege hat sich die Bundeswehr lange Zeit nicht mit Ruhm bekleckert. Oft genug tragen Kasernen die Namen von Nazi-Generälen und »Kriegshelden«. An Einrichtungen, die an Widerstandskämpfer erinnern, gibt es heute etwa die Henning-von-Tresckow-Kaserne in Oldenburg oder auch die Major-Karl-Plagge-Kaserne in Darmstadt. Sie ist nach einem deutschen Offizier der Wehrmacht benannt, der zahlreiche jüdische Zwangsarbeiter vor der Ermordung bewahrte. In der Sanitätsakademie der Bundeswehr in Neuherberg bei München trägt zwar das Audimax den Namen von Hans Scholl. Die Weiße Rose ist bei der Namensgebung von Militärarealen bisher allerdings nicht berücksichtigt worden.

Im November 2019, wenn sich Christoph Probsts Geburtstag zum hundertsten Mal jährt, könnte sich das ändern. Denn es ist geplant, dass eine bisher namenlose Liegenschaft in Garching bei München auf den Namen des früheren Mitglieds der Weißen Rose geta...