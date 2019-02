München. Der Mediziner und Friedensaktivist Karl Bonhoeffer ist tot. Der Neffe des NS-Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer starb 88-jährig, so der Pfarrer der Evangelischen Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau und landeskirchlicher Beauftragter für evangelische Gedenkstättenarbeit, Björn Mensing. Bonhoeffer hatte Funktionen in der Friedensbewegung und war Professor und Direktor des Instituts für Anästhesiologie und Intensivmedizin an der Universität Köln. Seine Universitätsstelle gab er 1987 auf, um sich ganz der Friedensarbeit widmen zu können: Er war im Vorstand der deutschen Sektion der Vereinigung »Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs«, als Präsident organisierte er den 6. Weltkongress der »Ärzte gegen den Atomkrieg« 1987 in Köln. epd/nd