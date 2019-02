In Berlin soll erneut ein Kind Opfer eines fremdenfeindlichen Angriffes geworden sein. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde am Freitagabend ein 14-jähriges Mädchen im Ortsteil Rummelsburg im Bezirk Lichtenberg laut Zeugenaussagen von einem Mann geschlagen und fremdenfeindlich beleidigt. Die alarmierten Beamten fanden das Kind nach der Attacke auf einem Gehweg liegend. Die 14-Jährige wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Nach Aussagen des Mädchens sowie von Zeugen wurde die 14-Jährige von dem Mann grundlos in die Rippen geschlagen und beleidigt, teilte die Polizei weiter mit. Es sei ein 32-jähriger Tatverdächtiger ermittelt worden, hieß es. Bereits am vergangenen Wochenende hatten mehrere fremdenfeindliche Angriffe auf insgesamt vier Kinder und Jugendliche in Berlin für Schlagzeilen gesorgt. epd/nd