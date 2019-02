Berlin hat mit einem Aktionstag die Arbeit der vielen ehrenamtlichen Helfer gewürdigt. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) dankte den Ehrenamtlichen am Samstag bei einer Feier im Roten Rathaus. Durch ihr Engagement gelinge gutes Zusammenleben in der Stadt. »Berlin sagt auch 2019 Danke für Engagement und mitmenschliche Hilfe, die beitragen, dass unser Berlin die lebens- und liebenswerte Metropole mit Herz bleibt«, hatte Müller bereits im Vorfeld des Tages erklärt. Viele Freiwillige freuten sich über die Anerkennung ihres Engagements in ihrer Freizeit. Die Veranstaltung »Berlin sagt Danke!« fand in diesem Jahr zum vierten Mal statt. Etwa 150 Veranstaltungen waren in ganz Berlin geplant, die von rund 135 Organisationen angeboten wurden. dpa/nd