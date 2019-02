Russlands Außenminister Sergej Lawrow und Bundesaußenminister Heiko Maas (rechts) in München Foto: imago/Alexander Shcherbak

Berlin. Bei der sogenannten Sicherheitskonferenz in München sind am Wochenende die Differenzen zwischen der Bundesregierung und den USA deutlich zutage getreten. Kanzlerin Angela Merkel kritisierte am Sonnabend in ihrer Rede die Pläne der USA, Importautos als Bedrohung für die nationale Sicherheit einzustufen und mit Strafzöllen zu belegen.

Ein weiterer Affront gegen Berlin waren Aussagen von US-Vizepräsident Mike Pence zu Nord Stream 2. Er verband dies mit indirekten Drohungen in Richtung Bundesregierung, sollte diese an dem Projek...