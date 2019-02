Mainz. Viele Briten in Rheinland-Pfalz besorgen sich deutsche Pässe. Obwohl Ende 2017 in Rheinland-Pfalz laut Statistischem Landesamt mit 4185 Menschen nur etwa 0,9 Prozent aller Ausländer im Bundesland Briten waren, entfielen von allen 5881 Einbürgerungen des Jahres fast neun Prozent auf Menschen aus Großbritannien. dpa/nd

Personalie: Sarah Wiener will für Österreichs Grüne in das Europaparlament.

Jeder vierte Euro für Ausbildung fließt in die Hartz-IV-Bürokratie - gespart wird bei den Arbeitslosen

