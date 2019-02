Erfurt. Um die Kommunikation zwischen Lehrern und Eltern zu regeln, plant Thüringen einheitliche dienstliche Mailadressen für Lehrer. Es werde eine europaweite Ausschreibung für die Bereitstellung und Wartung der Serverkapazitäten für die 18 000 erforderlichen Mailadressen vorbereitet, sagte der Sprecher des Bildungsministeriums, Frank Schenker. Derzeit gebe es an den Schulen verschiedene Einzellösungen. »Diese Uneinheitlichkeit soll mit dem zentralen Angebot durch das Land beendet werden«, unterstrich Schenker. dpa/nd

Personalie: Sarah Wiener will für Österreichs Grüne in das Europaparlament.

Jeder vierte Euro für Ausbildung fließt in die Hartz-IV-Bürokratie - gespart wird bei den Arbeitslosen

