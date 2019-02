Wellington. Neuseelands Regierung plant die Einführung einer Steuer für internationale Internetfirmen wie Facebook, Google und Airbnb - notfalls auch im Alleingang. Das teilte Finanzminister Grant Robertson am Montag in einer Erklärung mit. Bisher erzielten Digitalriesen beträchtliche Einnahmen durch Verbraucher in Neuseeland, ohne dort einkommensteuerpflichtig zu sein. Denn: Internationale Steuervorschriften seien veraltet und böten ausländischen Digitalkonzernen einen Wettbewerbsvorteil, sagte Robertson. Der Wert der grenzüberschreitenden digitalen Dienste in Neuseeland wird auf rund 2,7 Milliarden Neuseeländische Dollar (rund 1,7 Milliarden Euro) geschätzt. dpa/nd