Berlin. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will den hart umkämpfen Fahrdienstmarkt liberalisieren und Auflagen für neue Angebote wie Shuttledienste streichen - Taxis müssten sich damit auf mehr Konkurrenz einstellen. Das geht aus Eckpunkten für eine Änderung des Personenbeförderungsgesetzes hervor. So soll die sogenannte Rückkehrpflicht für Mietwagen abgeschafft werden. Zudem sollen Mietwagenanbieter künftig auch Poolingdienste anbieten dürfen, also Fahrgäste mit ähnlichem Start und Ziel einsammeln. Der Deutsche Taxi- und Mietwagenverbandbezeichnete erklärte, Scheuer würde mit diesen Plänen das Taxigewerbe »plattmachen«. dpa/nd