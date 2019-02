Die ersten Ziegelsteine werden vermauert. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Potsdam. Der Turm der Garnisonkirche in Potsdam nimmt bald konkrete Form an. Am Montag wurden bei milden Temperaturen die ersten Ziegelsteine gemauert. Der Kirchturm soll wie das 1968 gesprengte Original mit rund 2,3 Millionen Ziegelsteinen bis zu knapp 90 Meter hochgemauert werden. Der Weiterbau hatte sich beim Bohren der Grundpfeiler zunächst verzögert. Die Stiftung Garnisonkirche Potsdam will im neuen Bau den Geist der Versöhnung und des Friedens pflegen. Gegen den Wiederaufbau wenden sich jedoch mehrere Initiativen - auch christliche -, die in der Garnisonkirche eine Stätte des preußischen Militarismus sehen.

An dem Termin am Montag nahm auch Marianne von Weizsäcker teil, die Witwe des 2015 verstorbenen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Von dem Wiederaufbau solle das Signal ausgehen,...