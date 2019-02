Berlin. Mehr als vier von fünf Deutschen halten die Europäische Union für eine gewichtige Stimme in der Weltpolitik. Knapp drei Viertel finden, dass die Interessen Deutschlands in der EU gut berücksichtigt werden. Das geht aus einer Umfrage im Auftrag der EU-Kommission vom November hervor, die am Montag in Berlin vorgestellt wurde. Das Stimmungsbild in der Bevölkerung sei ermutigend, sagte der Vertreter der EU-Kommission in Deutschland, Richard Kühnel. »Die Europawahlen werden kein Heimspiel für antieuropäische Populisten.« Die EU werde aber im Westen Deutschlands deutlich positiver wahrgenommen als im Osten. dpa/nd