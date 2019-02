Eine Männergruppe hat eine Frau in Berlin-Friedrichshain rassistisch beleidigt und wenig später ihren Freund angegriffen. Die 24-Jährige war am Sonntagmorgen mit ihrem 31-jährigen Freund auf der Warschauer Brücke unterwegs, teilte die Polizei mit. Dort wurde die Frau aus einer vierköpfigen Männergruppe heraus wegen ihrer Hautfarbe angepöbelt. Der Freund habe dann einen Streifenwagen angehalten, der in dem Moment vorbeikam, sagte eine Sprecherin. Weil die Gruppe sich entfernte, rannte der 31-Jährige den Männern aber plötzlich hinterher. Die Beamten fanden ihn kurz darauf an der Revaler Straße, wo er von der Gruppe zu Boden gedrückt wurde. Die Polizisten mussten »einfache körperliche Gewalt« einsetzen, damit die Angreifer von ihrem Opfer ablassen. Der Mann wurde leicht am Kopf verletzt. Die vier Angreifer im Alter von 27 bis 38 Jahren waren laut Polizei alkoholisiert. Nun ermittelt der Staatsschutz. dpa/nd