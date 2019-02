Berlin. Die linke Sammlungsbewegung »Aufstehen« hat den Chef der Europäischen Linken, Gregor Gysi, scharf kritisiert. »Uns wundert es nicht, dass Herr Gysi die unteren Schichten, die sich bei Aufstehen gesammelt haben, nicht unterstützt. Herr Gysi gehört eben auch zur deutschen Mittelschicht, ähnlich wie Herr Merz«, schreibt die »Aufstehen«-Basis in einem offenen Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. »Auch wenn sich die Unteren in Deutschland allein sammeln, sind sie noch lange nicht tot.« Gysi hatte die von Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht gegründete Bewegung für politisch tot erklärt. »Aufstehen« erledige sich »Schritt für Schritt von selbst«, hatte er der »Rheinischen Post« gesagt. Die Bewegung verspricht nun: »Wir sind ein lebendiger Teil einer außerparlamentarischen Opposition.« Formuliert wurde der offene Brief von Hans-Christian Lange, dem Vorsitzenden der Band- und Leiharbeitergewerkschaft. Gysis Worte steigerten nur die Wut der »Aufstehen«-Anhänger, schrieb er. »Wut gegenüber allen, die uns zu Zombies erklären.« dpa/nd