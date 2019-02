Was soll das sein

London. Aus Protest gegen den Führungsstil des britischen Labourchefs Jeremy Corbyn sind am Montag sieben prominente Mitglieder aus der Partei ausgetreten. Sie kritisieren den Brexit-Kurs und den Umgang mit antisemitischen Tendenzen in der größten Oppositionspartei. Die Abgeordneten gründen nun eine »unabhängige Gruppe« im Parlament und riefen andere Politiker dazu auf, sich ihnen anzuschließen. Die Abspaltung wird als Symptom für eine größere Krise des britischen Parteiensystems gewertet. Corbyn zeigte sich in einer Reaktion »enttäuscht« über den Austritt. »Die konservative Regierung vermasselt den Brexit, während Labour einen glaubwürdigen und einenden Plan vorgelegt hat«, sagte der Oppositionschef einer Mitteilung zufolge. dpa/nd