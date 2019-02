Premierminister Khan (li.) hofiert Kronprinz bin Salman Foto: SPA/dpa

Als der saudische Kronprinz Mohamed bin Salman Pakistan 2016 das erste Mal besuchte, war er noch Verteidigungsminister. Im Jahr darauf stieg er zum Thronfolger auf, diese Visite ist somit die erste als faktischer Regierungschef. Bei der Landung am Sonntag auf dem Militärflughafen Nur Khan in der Nähe der Hauptstadt Islamabad wurde ihm ein überaus warmer Empfang bereitet. Pakistan ist zunehmend von der finanziellen Unterstützung des traditionellen Partners abhängig. Gastgeber Imran Khan chauffierte den Staatsgast nach der ersten protokollarischen Begrüßung persönlich zur eigentlichen Willkommenszeremonie im Regierungssitz. Pakistanische Medien berichten, dass schon unmittelbar im Anschluss mehrere bilaterale Abkommen unterzeichnet wurden. Insgesamt stehen Vereinbarungen mit einem Wert von rund 21 Milliarden US-Dollar zur Unterschrift an.

Saudi-Arabien will in Pakistan investieren, allein acht Milliarden Dollar dürfte eine geplante Ölra...