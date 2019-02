Bezahlen im Supermarkt mit der App auf dem Smartphone. Ist das wirklich eine einfache Sache? Foto: dpa/Google

Für Apple-Pay-Chefin Jennifer Bailey ist Deutschland eine Herausforderung - was nicht allein an der angeblichen Liebe der Deutschen zum Bargeld liege. Mit dem Eintritt des US-amerikanischen Computerherstellers Apple in den deutschen Finanzmarkt ende ein »großes Vakuum im Kosmos des bargeldlosen Zahlungsverkehrs«, schreibt der Experte Marcus Mosen auf »Finanz-Szene.de«.

Angriff auf deutsche Banken

Mosen verbindet seine ausführliche Analyse der Geschichte des mobilen Bezahlens (neudeutsch: »Mobile-Payment«) mit einer Fundamentalkritik an den Banken. Sie hätten dieses Geschäftsfeld »nie wirklich als strategisch wichtiges Kerngeschäft« erkannt.

Ein wesentlicher Teil der neuen Wertschöpfung - die auf Kosten von Bargeld und Kreditkarten erfolge - liege mittlerweile außerhalb des Bankwesens. Nämlich bei Apple, Google und Consorten. Banken denken nun über engere Kooperationen mit den ungeliebten Konkurrenten nach. Doch in einer Liaison mit den ...