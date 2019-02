Auf dem Metilstein Foto: wikipedia.org/ Lehfeldt, P., Voss, G., Bau-und Kunstdenkmäler Thüringens

Mehr als zwei Jahre, nachdem die Thüringer Landespolitik heftig über den polizeifeindlichen Schriftzug »ACAB« diskutiert hat, sind die vier Buchstaben wieder öffentlich und unmittelbar neben einer Politikerin der LINKEN aufgetaucht: Diesmal neben der Oberbürgermeisterin Eisenachs, Katja Wolf. Nach einem Bericht des MDR hatte sich die Kommunalpolitikerin im Sommer 2018 für eine Tourismusbroschüre vor einer Holzbank an ihrem Lieblingsplatz in der Stadt ablichten lassen, auf dem Metilstein in Eisenach. Auf dem Foto ist zu sehen, dass die Bank mit der Abkürzung ACAB beschmiert ist. Wolfs rechte Hand befindet sich nur wenige Zentimeter von dem Schriftzug entfernt. ACAB ist Englisch und bedeutet: »All Cops Are Bastards«; auf Deutsch: »Alle Polizisten sind Bastarde«.

Dem MDR sagte Wolf, ihr selbst sei der Schriftzug gar nicht aufgefallen. »Das ist eine total unglückliche Geschichte«, sagte sie dem Sender nach einem am Montag erschienenen...