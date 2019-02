Marlow. Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern fahndet nach tausenden Bienen. Wie eine Polizeisprecherin in Stralsund erklärte, haben Unbekannte einem Imker in Alt Guthendorf bei Marlow (Vorpommern-Rügen) zwei Bienenvölker gestohlen. Die etwa 10 000 Insekten waren in Kisten an einem Park aufgestellt, wo sie bereits eifrig Nektar für Honig gesammelt hatten. dpa/nd