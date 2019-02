Geräusche wie Wasserrauschen vom Bad nebenan oder Musik vom Nachbarn werden von jedem unterschiedlich wahrgenommen. «Was den einen kaum stört, ist für den anderen nervig oder gar unerträglich», sagt Jürgen Friedrichs, Berater beim Bauherren-Schutzbund in Berlin. Oft reicht es daher nicht aus, dass die baulichen Normen für Schallschutz erfüllt sind. Und gerade in Mietwohnungen können die Bewohner nicht ausreichend nachrüsten. Aber es gibt ein paar Tipps.

Körperschall und Luftschall übertragen Geräusche

Geräusche sind rhythmische Schwingungen von Luftmolekülen, die sich in festen Körpern wie Wänden oder Rohren fortsetzen. So lässt beispielsweise laute Musik die Wände vibrieren. Dieser sogenannte Körperschall geht an der Oberfläche der Wand in Luftschall über, der sich dann weiter ausbreitet. Die Ohren nehmen nicht den Körperschall, wohl aber den Luftschall wahr.

Will man also Lärm reduzieren, kann man entweder versuchen, den Körperschall z...