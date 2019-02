Berlin. Die 709 Bundestagsabgeordneten können nach Presseinformationen ab Juli mit einer Erhöhung ihrer Diäten um drei Prozent auf mehr als 10 000 Euro im Monat rechnen. Das ergibt sich aus dem vom Statistischen Bundesamt errechneten Anstieg der Nominallöhne im vergangenen Jahr, an den die Diäten gekoppelt sind. Nach den vorläufigen Zahlen würden die Diäten damit um fast 300 Euro auf 10 073,69 Euro brutto im Monat steigen. Das Plus wirke sich auch auf die Pensionen der Abgeordneten aus, heißt es. Künftig betrage der Pensionsanspruch pro Mandatsjahr 251,84 Euro - zahlbar ab 67 Jahren. Der Bund der Steuerzahler kritisierte den Automatismus und forderte die Rückkehr zu Einzelentscheidungen. dpa/nd

