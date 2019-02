In der Nacht zu Dienstag hat es bei einem Brand in einem Hotel in Friedrichshain zwei Verletzte gegeben. Wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte, wurde sie gegen 0.37 Uhr zu dem Gebäude in der Langen Straße gerufen. Zwei Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr evakuierte das Haus mit 115 Zimmern, brachte 160 Gäste in Sicherheit. Die Brandursache war zunächst unklar. dpa/nd