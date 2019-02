Wittenberge. Die Planungen für den Neubau eines 18 Kilometer langen Abschnitts der Autobahn A 14 zwischen Wittenberg und Karstädt (Prignitz) sind abgeschlossen. Vom 4. März bis zum 3. April werden die Unterlagen im derzeit laufenden Planfeststellungsverfahren ausgelegt - an elf Orten im Einzugsgebiet der A 14, teilte die mit dem Projekt beauftragte Planungsgesellschaft Deges am Montag mit. Mit dem Planungsfeststellungsbeschluss und dem Baurecht für den Abschnitt wird 2020 gerechnet. Zum Neubau des Autobahnabschnitts gehören unter anderem die Verlegung der Bundesstraßen 189 und 195, der Bau von Lärmschutzwänden und Schutzeinrichtungen für Fledermäuse. Die Kosten von 158,5 Millionen Euro für den Abschnitt trägt der Bund. Für den 155 Kilometer langen Lückenschluss der A 14 zwischen den Autobahnkreuzen Magdeburg und Schwerin sind Baukosten von 1,4 Milliarden Euro veranschlagt. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Für den Lärmschutz am Airport BER gab es 31 Millionen Euro für Handwerker und 254 Millionen als Entschädigung

Gewerkschaften formulieren vor der Landtagswahl im September ihre Wünsche an die Politik

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!