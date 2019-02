Hamburg. Die angeschlagene Hamburger Modekette Tom Tailor soll komplett chinesisch werden: Der Mischkonzern Fosun will seinen Anteil an dem Mittelständler auf 100 Prozent aufstocken und den Aktionären je Anteilsschein 2,26 Euro bieten - fast fünf Prozent über dem aktuellen Kurs. Fosun ist seit 2014 mit knapp 29 Prozent an Tom Tailor beteiligt. In der Nacht zum Dienstag stockte Fosun seinen Anteil an Tom Tailor mit der kriselnden Marke Bonita auf 35,35 Prozent auf und zahlte dafür rund 8,6 Millionen Euro, wie das Hamburger Unternehmen mitteilte. Fosun erhielt für diese Summe rund 3,85 Millionen neu ausgegebene Aktien. Das offizielle Übernahmeangebot muss die Finanzaufsicht Bafin aber noch genehmigen, wie Tom Tailor betonte. Der chinesische Konzern Fosun kauft seit Jahren in großem Stil in Europa ein: Ihm gehören etwa die Frankfurter Privatbank Hauck & Anhäuser oder der Club Med. AFP/nd