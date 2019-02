Bristol. Acht von zehn Total-Endoprothesen des Knies und sechs von zehn der Hüfte halten mindestens 25 Jahre. Das berichten britische Forscher um Jonathan T. Evans von der Universität in Bristol im Medizinjournal »Lancet«. Sie haben dazu Studiendaten von über 500 000 Patienten aus Australien, Finnland, Dänemark, Neuseeland, Norwegen und Schweden ausgewertet. Der Gelenkersatz hält danach deutlich länger als bisher angegeben, was die Entscheidung über den Zeitpunkt einer Operation erleichtern könnte. Bisherige Daten aus deutschen Registern zeigen eine deutlich kürzere Haltbarkeit. In Deutschland gehören Knie- und Hüftgelenkersatz zu den häufigsten Operationen. nd