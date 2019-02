Berlin. Die hohe Bedeutung regelmäßiger Mahlzeiten für den Lernerfolg von Kindern wird durch neue Untersuchungen der European School of Mangagemtent and Technologiy Berlin untermauert. Grundschüler in Indien, die über einen längeren Zeitraum an der öffentlichen kostenlosen Schulspeisung teilnahmen, erzielten demnach signifikant bessere Lernergebnisse. Schüler, die bis zu fünf Jahre Mittagessen erhielten, schnitten in Lesetests 18 Prozent besser ab als Kinder, die weniger als ein Jahr davon profitierten. Die Forscher untersuchten in ihrer Arbeit die Auswirkungen des indischen »Midday Meal«-Programms, dem mit über 120 Millionen teilnehmenden Kindern weltweit größten kostenlosen Schulessen. nd