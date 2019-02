Los Angeles. Mit Fentanyl-Test-streifen versuchen Sozialarbeiter in Los Angeles Todesfällen bei Drogenabhängigen vorzubeugen. Nach Schätzungen sind in den USA mehr als zwei Drittel der 70 000 Drogentoten aus dem Jahr 2017 durch Fentanyl ums Leben gekommen. Illegale Drogen wie Heroin oder Kokain werden häufig ohne Wissen der Konsumenten mit dem Opioid versetzt. Der Konsum kann dann schon in geringen Dosen zum Tode führen. Mit den von Sozialarbeitern verteilten Teststreifen können Abhängige ihre illegalen Drogen selbst auf Fentanyl-Beimischungen testen, so ein Merkblatt des LA Community Health Projects. nd