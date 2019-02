Berlin. Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr rund 1500 Kilometer Gleise, 300 Brücken und rund 650 Bahnhöfe sanieren. »Wir sagen dem Stau auf der Schiene den Kampf an«, erklärte Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla am Mittwoch in Berlin. Allerdings bedeutet dies, dass ab März täglich an 800 Stellen gleichzeitig gebaut wird. 10,7 Milliarden Euro fließen dafür in die Schieneninfrastruktur und die Bahnhöfe. AFP/nd