Was soll das sein

Herzsprung. Ein Autofahrer aus Sachsen-Anhalt ist mit seinem Kleinlaster auf der Autobahn A 24 mit einem Transporter kollidiert, der von allein auf die Fahrbahn gerollt war. Der 61-Jährige blieb unverletzt. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch erklärte, hatte der 33-jährige Fahrer den Transporter auf dem abschüssigen Parkplatzgelände bei Herzsprung (Ostprignitz-Ruppin) nicht richtig gesichert. Während der Brandenburger auf die Toilette ging, war sein Fahrzeug im Berufsverkehr auf die Fahrbahn in Richtung Norden gerollt. Bei der Kollision entstand ein Schaden von 10 000 Euro. Der 33-Jährige erlitt einen Schock und kam in eine Klinik. dpa/nd