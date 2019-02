Erfurt. Thüringens Sozialdemokraten verzichten im Landtagswahlkampf auf einen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten. Ausgehend vom Ergebnis von rund zwölf Prozent bei der Wahl 2014 sei eine solche Kandidatur für die Wähler nicht verständlich, sagte SPD-Spitzenkandidat und Landesparteichef Wolfgang Tiefensee am Mittwoch in Erfurt. »Aber wir werden Schritt für Schritt wieder Terrain gut machen.« Ziel sei es, ein deutlich besseres Ergebnis zu holen als vor fünf Jahren. Außerdem strebe man eine Fortsetzung von Rot-Rot-Grün an. Thüringen wählt am 27. Oktober einen neuen Landtag. dpa/nd