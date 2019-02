Schwerin. Die Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns können über das künftige Landeslied mitentscheiden und aus vier Vorschlägen wählen. Die Vorsitzende des Heimatverbands, Cornelia Nenz, sagte in Schwerin, im Wettbewerb »So klingt Mecklenburg-Vorpommern« waren über 150 Einsendungen eingegangen. Daraus habe eine Jury eine Vorauswahl getroffen. Bis 25. März könne im Internet (www.heimatverband-mv.de/landeslied) oder per Postkarte abgestimmt werden. Das Bürgervotum gehe maßgeblich in die Auswahl des Siegerliedes ein, das am 10. April im Theater Stralsund vorgestellt werde. dpa/nd