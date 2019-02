München. Eine Pistole in einem passend präparierten Buch haben Kontrolleure am Flughafen München im Handgepäck einer Frau gefunden. Nach Mitteilung der Polizei wollte eine 59-Jährige die Sicherheitskontrolle passieren. Im Röntgengerät fiel die Waffe sofort auf - die Seiten des Ritterromans waren exakt für die Pistole ausgeschnitten. Die Frau gab an, nichts vom gefährlichen Inhalt ihres Buchs gewusst zu haben. Sie habe es kürzlich auf einer privaten Internetplattform gekauft. Die Polizei hielt die Aussage der Frau für glaubwürdig - sie durfte ihre Reise ohne Buch fortsetzen. dpa/nd