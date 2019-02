Die »Bestandsaufnahme Gurlitt« im Berliner Martin-Gropius-Bau schaut hinter die Kulissen des Kunsthandels in der NS-Zeit

Max Slevogt wird 150, die Moderne Galerie in Saarbücken 50

Kunstsammlung Jena zeigt in der Ausstellung «Ich bin sicher, Rembrandt liebt mich» Malerbücher der Moderne

Manet, Renoir, Degas, Seurat, Cézanne, Gauguin: Der englische Industrielle Samuel Courtauld (1876-1947) hat eine der bedeutendsten Privatsammlungen impressionistischer und postimpressionistischer Werke zusammengetragen. Bis zum 17. Juni ist sie in der Pariser Fondation Louis Vuitton zu sehen. Mehr als 100 Exponate werden präsentiert, darunter »Eine Bar in den Folies-Bergère« von Édouard Manet, das letzte bedeutende Gemälde, das der Maler vor seinem Tod 1883 geschaffen hat. Die Ausstellung ist durch einige Leihgaben aus öffentlichen und privaten Sammlungen ergänzt. dpa/nd

Lagerfeld war auch für seine bereitwillig in die Medienwelt hinaustrompeteten Sprüche bekannt

Zeitungsverbot durch die Hintertür - die baskische »Gara« soll drei Milllionen Euro an den spanischen Staat zahlen

