Kinder der benachbarten Grundschule nutzen die Halle mit. Fotos: nd/Ulli Winkler

»Heute ist ein schöner Tag im Schulleben«, meinte Herr Gosse, der Schulleiter des Hans- und Hilde-Coppi-Gymnasiums in Karlshorst: Am Mittwoch wurde hier die neue Sporthalle eingeweiht. Bevor die Feier zur Schlüsselübergabe richtig losgeht, hört man schon Schüler*innen der Big Band auf dem Saxophon, der Gitarre und dem Klavier üben. Grundschüler*innen der Karlshorster Grundschule rennen durch die Halle und springen Seil. Auch sie werden die Sporthalle in Zukunft nutzen.

Vor der Tür zur Halle hat sich bereits ein Pulk aus Schüler*innen gebildet, die ihre Straßenschuhe ausziehen: Viele laufen barfuß herum, andere haben ihre Sportschuhe dabei. Für Besucher*innen gibt es blaue Schutzhüllen, die über die Schuhe gestreift werden können. Der Boden der neuen Halle soll von Anfang an geschont we...