Hamburg. In den zehn größten deutschen Städten ist die Zahl der Kirchenaustritte einer Erhebung zufolge 2018 deutlich gestiegen. Im Schnitt habe es in den befragten Großstädten im vergangenen Jahr etwa 17 Prozent mehr Austritte aus der evangelischen und katholischen Kirche gegeben als 2017, berichtete die aktuelle »Zeit«-Beilage »Christ und Welt« unter Berufung auf eigene Recherchen. epd/nd

Hans Modrow über das Verfassungsreferendum am Sonntag und die notwendige Solidarität mit der Karibikinsel

