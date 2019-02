London. Im Streit um den Brexit haben drei Abgeordnete der britischen Tories die konservative Regierungspartei verlassen, um mit abtrünnigen Labour-Parlamentariern eine unabhängige Fraktion zu bilden. Die drei Parlamentarierinnen, die sich für ein zweites Brexit-Referendum ausgesprochen hatten, verkündeten ihre Entscheidung am Mittwoch in einem Brief an Premierministerin Theresa May. »Mit Bedauern« teilten sie mit, dass sie die Tory-Fraktion sowie die Partei verließen, erklärten Anna Soubry, Heidi Allen und Sarah Wollaston. Zur Begründung erklärten sie, der Streit um den Brexit habe die Partei verändert und »alle Bemühungen um ihre Modernisierung zunichte gemacht«. Außerdem warfen sie der Regierung einen »katastrophalen Umgang« mit dem Brexit und May selbst »erbärmliches Versagen« vor. AFP/nd