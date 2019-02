Der Tübinger Schriftsteller Joachim Zelter (56) erhält den mit 15 000 Euro dotierten »Preis der LiteraTour Nord«. Die Jury würdige damit sein bisheriges Werk, insbesondere seinen 2018 erschienenen Roman »Im Feld«. Der Autor wird die von der VGH-Stiftung ausgelobte Auszeichnung am 26. März in Hannover entgegennehmen. Zelter beschreibe das Leben präzise und sprachlich treffsicher, humorvoll bis zur Satire, aber nie vernichtend, heißt es in der Begründung der Jury. Es gehe ihm um den Einzelnen und die Masse, um Totalitarismen und Demokratie, Beziehung und Verführung. epd/nd