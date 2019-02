Impfen ja oder nein, das sei nicht die Frage, hieß es am Donnerstag zu Beginn einer öffentlichen Anhörung des Deutschen Ethikrates in Berlin. Es gehe stattdessen darum, ob es eine Pflicht dazu geben solle oder nicht, wie der Ratsvorsitzende Peter Dabrock einleitend erläuterte. »Eine Impfpflicht tangiert hohe Rechtsgüter, es geht um den Schutz von Leib und Leben«, ergänzte der Theologe. Erörtert werden solle, was der Staat dürfe und was den Bürgern zumutbar sei.

Zur Vorbereitung einer Stellungnahme zum Thema Impfpflicht hatte der Ethikrat drei Experten eingeladen, die über nationale und internationale Impfstrategien informieren sollten. Den Aufschlag machte Ole Wichmann vom Berliner Robert-Koch-Institut (RKI). Der Mediziner wies auf einen entscheidenden Punkt hin: Das Impfen diene nicht nur dem individuellen Gesundheitsschutz, sondern auch dem Schutz der Bevölkerung. Bei allen Diskussionen des Themas spielen somit staatliche Interessen ...