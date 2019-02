Bundesarbeitsgericht stellt Sonderstatus von katholischen Arbeitgebern in Frage

Bericht zu Verbrechen in katholischem Kinderheim

Rom. Papst Franziskus hat zum Auftakt des Kinderschutzgipfels im Vatikan am Donnerstag »konkrete und wirksame Maßnahmen« gefordert, um sexuellen Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche zu bekämpfen. Franziskus erinnerte die Bischöfe an ihre Verantwortung und verlangte »Mut und Konkretheit«. dpa/nd

Bei den Präsidentschaftswahlen in Senegal spricht trotz Korruptionsvorwürfen vieles für den Amtsinhaber Macky Sall

Die deutsche Linkspartei will die EU grundlegend verändern - diesen Anspruch haben auch andere Gruppierungen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!