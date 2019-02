Potsdam. Brandenburg hat als erstes Bundesland eine verlässliche Finanzierung für seine überwiegend kommunalen Theater und Orchester eingeführt. Damit könnten sieben herausragende Einrichtungen und Kulturträger mit jährlich insgesamt mehr als 400 000 Besuchern abgesichert werden, sagte Kulturministerin Martina Münch (SPD) am Donnerstag in Potsdam. Diese bekämen damit 2019 rund 28 Millionen Euro aus dem neuen Vertrag, sieben Millionen Euro mehr als zuvor. Insgesamt erhielten die großen Theater und Orchester in Brandenburg 34 Millionen Euro direkt vom Land und zusätzliche Mittel über das Finanzausgleichsgesetz. Der Vertrag gilt zunächst bis 2022. Die Änderungen betreffen das Brandenburgische Staatsorchester und das Kleist-Forum in Frankfurt (Oder), die Brandenburgische Kulturstiftung und das Piccolo-Theater in Cottbus, das Brandenburger Theater und Orchester in Brandenburg/Havel, die neue Bühne Senftenberg und die Uckermärkischen Bühnen Schwedt. Laut Münch trägt das Land die Hälfte die Finanzierung, 30 Prozent kommen aus der Theater- und Orchesterpauschale des Finanzausgleichsgesetzes, 20 Prozent von den Kommunen. epd/nd